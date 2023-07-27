Менеджер Александра Емельяненко заявил, что боец может многих удивить

Российский боец Александр Емельяненко удивит многих людей, если продолжит соблюдать режим. Таким мнением с «Матч ТВ» поделился менеджер спортсмена Никита Бурчак.
Емельяненко за карьеру в MMA одержал 28 побед, потерпел девять поражений, один его бой завершился вничью. С июня 41 летний боец проходит курс реабилитации в Ингушетии. В мае Емельяненко одержал первую с февраля 2022 года победу, досрочно одолев блогера Евгения Ершова в ММА поединке.
— Однозначно радуют темпы реабилитации Александра Емельяненко. Пребывание в Ингушетии идет Александру на пользу, и я уверен, что через несколько месяцев мы увидим совсем другого Александра Емельяненко, что заставит многих изменить свое решение. Понятно, что мы сейчас больше ориентируемся именно на его здоровье и каких то точных планов на следующий бой не строим. Но сам Александр горит желанием продолжать карьеру.
Главное, чтобы Александр продолжал держать режим, и тогда он, поверьте, удивит очень многих. А мы со своей стороны сделаем всё, чтобы вредные привычки ему не мешали. Сегодня Александр настроен правильно! К слову, совсем скоро он сам расскажет о темпах восстановления в своих соцсетях, — сказал Бурчак «Матч ТВ».
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«Если Александр продолжит держать режим, он удивит многих» — менеджер Емельяненко
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