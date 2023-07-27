Менеджер Александра Емельяненко заявил, что боец может многих удивить

— Однозначно радуют темпы реабилитации Александра Емельяненко. Пребывание в Ингушетии идет Александру на пользу, и я уверен, что через несколько месяцев мы увидим совсем другого Александра Емельяненко, что заставит многих изменить свое решение. Понятно, что мы сейчас больше ориентируемся именно на его здоровье и каких то точных планов на следующий бой не строим. Но сам Александр горит желанием продолжать карьеру.



Главное, чтобы Александр продолжал держать режим, и тогда он, поверьте, удивит очень многих. А мы со своей стороны сделаем всё, чтобы вредные привычки ему не мешали. Сегодня Александр настроен правильно! К слову, совсем скоро он сам расскажет о темпах восстановления в своих соцсетях, — сказал Бурчак «Матч ТВ».