Менеджер Александра Емельяненко рассказал, что боец продолжает выступать из-за денег

«В данном случае деньги играют немаловажную роль, поскольку это его хлеб. У меня давно есть желание сделать его больше медийным персонажем, чтобы он не зарабатывал исключительно поединками», — сказал Бурчак.

В его активе 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью. Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.