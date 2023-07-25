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Менеджер бойца Александра Емельяненко Бурчак заявил, что его клиент продолжает выступать из-за денег

Александра Емельяненко, рассказал, что его клиент продолжает выступать из-за денег, передает RT.

Менеджер Александра Емельяненко рассказал, что боец продолжает выступать из-за денег
© соцсети

«В данном случае деньги играют немаловажную роль, поскольку это его хлеб. У меня давно есть желание сделать его больше медийным персонажем, чтобы он не зарабатывал исключительно поединками», — сказал Бурчак.

26 мая Александр Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.

В его активе 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью. Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.

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