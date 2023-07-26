Промоутер Камил Гаджиев рассказал, при каких условиях сам выйдет в октагон

Камил Гаджиев: если поставят на стол $ 10 млн, я выйду подраться по правилам MMA
Глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев ответил на вопрос, готов ли провести бой по правилам MMA.
«Бой с каким то человеком для меня может быть только вопросом принципа. Если мы потеряем возможность здраво решить вопросы, тогда я готов надавать ему по морде в клетке. Для меня не существует финансовой мотивации. Понятно, если поставят на стол 10 миллионов долларов, я, конечно, выйду подраться», – приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.
Гаджиев добавил, что от такой крупной суммы за бой откажется только экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Президент AMC Fight Nights отметил, что в жизни необходимо избегать ситуаций, где необходимо применять физическую силу.
Гаджиеву 45 лет. Он является победителем Кубка мира по джиу-джитсу, чемпионом Москвы по боевому самбо 2006 года, мастером спорта международного класса по джиу-джитсу и мастером спорта по самбо.