Промоутер Камил Гаджиев рассказал, при каких условиях сам выйдет в октагон

«Бой с каким то человеком для меня может быть только вопросом принципа. Если мы потеряем возможность здраво решить вопросы, тогда я готов надавать ему по морде в клетке. Для меня не существует финансовой мотивации. Понятно, если поставят на стол 10 миллионов долларов, я, конечно, выйду подраться», – приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.