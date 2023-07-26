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Камил Гаджиев: если поставят на стол $ 10 млн, я выйду подраться по правилам MMA

Глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев ответил на вопрос, готов ли провести бой по правилам MMA.

Промоутер Камил Гаджиев рассказал, при каких условиях сам выйдет в октагон
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«Бой с каким то человеком для меня может быть только вопросом принципа. Если мы потеряем возможность здраво решить вопросы, тогда я готов надавать ему по морде в клетке. Для меня не существует финансовой мотивации. Понятно, если поставят на стол 10 миллионов долларов, я, конечно, выйду подраться», – приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Гаджиев добавил, что от такой крупной суммы за бой откажется только экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Президент AMC Fight Nights отметил, что в жизни необходимо избегать ситуаций, где необходимо применять физическую силу.

Гаджиеву 45 лет. Он является победителем Кубка мира по джиу-джитсу, чемпионом Москвы по боевому самбо 2006 года, мастером спорта международного класса по джиу-джитсу и мастером спорта по самбо.