Дастин Порье назвал единственный шанс Гэтжи победить его

«Думаю, если бой будет проходить в медленном темпе, и большую роль будет играть техническая составляющая, я выиграю более уверенно. Его шанс победить меня — собачья схватка. Если он попытается использовать технику в поединке со мной, я буду блистать», — приводит слова Порье MMA News со ссылкой на New York Post.