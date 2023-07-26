Тактаров объяснил, почему вернулся к боям

«Я одинокий человек, надо себя чем-то развлечь. Два кота уже не спасают — один все время ест, второй, у которого яйца есть, метит территорию.



Так что мне только дату скажите, а я подготовлюсь. На ковер захожу, все чувствую», — заявил Тактаров.