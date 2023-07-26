Тренер Оливейры объяснил, почему тот хотел боя с Махачевым именно в Абу-Даби

«Я знаю, что многие были обеспокоены в связи с тем, что бой состоится в Абу-Даби. Однако можете быть уверены, что Чарльз всё понимает. Важно принимать во внимание, что пояса оспариваются только в номерных турнирах UFC, а в Бразилии в этом году их не будет. Чарльз дрался 10 июня и не прекращал тренироваться, так что у нас есть более четырёх месяцев на подготовку. Ещё одна важная деталь: Чарльз очень хотел этого боя именно в Абу-Даби, чтобы вернуть пояс в том же месте, откуда он не мог вернуться с ним домой», — написал Лима у себя в соцсетях.