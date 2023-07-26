Американский боец рассказал об организации боя против Макгрегора

«Не беспокойтесь, переговоры идут. Бой наверняка состоится, мы просто не знаем, в каком месяце, какого числа и даже в каком весе. Такие вот дела», — заявил Чендлер.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

35-летний Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. На счету 37-летнего Чендлера 23 победы и восемь поражений.