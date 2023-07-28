Американский боец рассказал об организации боя против Макгрегора

«Честно говоря, это было безумие с моей стороны. Я попросил моего друга Хабиба прислать мне борцов на соревнования в США, потому что я хотел, чтобы мой родной штат Оклахома стал чемпионом», — пояснил Кормье. По его словам, Нурмагомедов в ответ на это отметил, что российским атлетам сейчас трудно попасть в США.