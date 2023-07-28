Мендес высказался о планах Махачева после боя с Оливейрой

«Я жду этот бой, потому что он будет лучшим. После этого я хотел бы, чтобы Ислам бросил вызов самому себе в полусреднем весе, если он, конечно, сам всё ещё этого хочет. Но всё-таки он об этом говорил. Я знаю, что Ислам действительно хочет перейти в полусредний вес. Но кое-какие незаконченные дела ещё есть. Многие хотят увидеть его бой с Александром Волкановски», — сказал Мендес на канале «Хавьер Мендес Подкаст» в YouTube.