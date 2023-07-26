Ринг-герл UFC Селесте выложила фото, на котором пьет кофе в купальнике

Американская ринг-герл Арианни Селесте выложила в своих соцсетях фотографию, на которой позирует в купальнике с чашкой кофе в руках.

© ariannyceleste/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Фанаты девушки не оставили снимок без внимания, восхитившись ее красотой.

«Несравненная красота», — написал один из подписчиков.

Другой пользователь отметил, что Селесте прекрасна с головы до пяток.

Селесте 37 лет, она часто публикует в социальных сетях откровенные фотографии.

Селесте имеет мексиканско-филиппинское происхождение. При рождении ее звали Пенелопа Лопес, но позже она взяла себе псевдоним Селесте. Девушка имеет образование по специальности фитнес и спортивное питание.

Она начала карьеру в качестве ринг-герл UFC в 2006 году. С 2013 года модель является соведущей программы «Крутой тюнинг». В ее портфолио есть съемки в журналах Maxim, FHM, Sports Illustrated, Fighter's Only Magazine, Playboy. Селесте шесть раз получала приз World MMA Awards в категории ринг-герл года. Четыре раза она попадала в список Hot-100 по версии журнала Maxim.