46-летний Федор Емельяненко показал актуальную физическую форму

Прославленный российский боец смешанных единоборств, президент Союза MMA России Фёдор Емельяненко продемонстрировал актуальную физическую форму. Фото с Фёдором у себя в социальных сетях показал боец UFC Денис Тюлюлин. Также на снимке присутствует российский боец промоушена ONE Championship Виталий Бигдаш.

«Бог нас всегда окружает теми людьми, с которыми нам необходимо исцелиться от своих недостатков», — написал Тюлюлин.

Напомним, Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В активе американца 39 боёв, в которых он одержал 31 победу и потерпел семь поражений. Один бой с его участием признали несостоявшимся.