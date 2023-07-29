Один из поединков главного карда UFC 291 отменён менее чем за сутки до турнира

«Утром я сделал вес, как и перед абсолютно каждым поединком на протяжении своей 11-летней карьеры в UFC, а мой соперник — нет. Это не первый раз, когда мой оппонент проваливает взвешивание, и, учитывая подобный опыт прошлых лет, мы с командой решили, что будет неразумно оставлять бой в силе», — написал Томпсон на своей странице в социальных сетях.