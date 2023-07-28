Экс-боец UFC хочет получить паспорт РФ

«Хочу получить российский паспорт. Думаю, что это было бы хорошо. Удобно перелетать из России в Бразилию и обратно. Мне нравится Россия. У меня тут много друзей, мне нравится ваш образ жизни. Много хороших людей, хорошая еда.



Я был три раза в России. Первый раз я дрался в большом поединке на турнире RCC в Екатеринбурге, уютный город. Потом я еще раз был в Екатеринбурге, был там зимой и летом, мне очень нравится. Следующий мой бой пройдет в Тюмени. Я наслаждаюсь тем, что попал сюда в это время года. Могу чаще гулять на улице», – приводит слова Тибау Metaratings.