Минеев отреагировал на отказ украинской саблистки пожать руку россиянке на ЧМ

«Многие уже в курсе ситуации, сложившейся вокруг российской фехтовальщицы Анны Смирновой и её выступлением. Этим постом мы выражаем поддержку нашей спортсменке. Без оценки произошедшего. Отметим лишь один нюанс. Выступая на соревнованиях и принимая правила, по которым они проводятся, данные правила нужно соблюдать до конца поединка. Не важно, одержал ты победу или проиграл. И Анна, собственно говоря, это и продемонстрировала», — написал Минеев на своей странице в социальных сетях.