Емельяненко рассказал, почему оказался в реабилитационном центре

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко на своем YouTube-канале рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью. "Я ложился в больницы, предоставляли вип-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого", — признался спортсмен, добавив, что ему нравился такой образ жизни. Емельяненко также рассказал, чем ему помогло пребывание в реабилитационном центре. "Понял, что по воле Господа я сюда попал, чтобы обернуться назад, разобрать свои ошибки, и дальше уже двигаться трезво, уверенно, не сбиваясь с пути", — отметил он. 26 мая Александр Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире "Бойцовский клуб РЕН ТВ" в Москве. В его активе 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью. Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.