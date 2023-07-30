Боец Гэтжи признался, что хочет драться за титул чемпиона UFC

«В других видах спорта у вас редко есть шанс получить реванш. Мы терпим поражения и редко получаем шанс вернуться. Я верил в себя все это время. Я сказал Дастину, что он мой любимый боец. Шанс и удача — это важные факторы в этой клетке. Я благодарен богу, что вышел победителем в этот раз.



Я хочу драться за титул чемпиона UFC. Этот парень будет биться в октябре. Победа, поражение или ничья, но я приложу максимум своих усилий», — сказал Гэтжи после поединка.