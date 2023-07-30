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Американец Гэтжи заявил, что хочет драться за пояс Махачева

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи оценил свою победу над Дастином Порье на турнире, прошедшем 30 июля.

Боец Гэтжи признался, что хочет драться за титул чемпиона UFC
© Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/justin_gaethje (организация запрещена в России)

«В других видах спорта у вас редко есть шанс получить реванш. Мы терпим поражения и редко получаем шанс вернуться. Я верил в себя все это время. Я сказал Дастину, что он мой любимый боец. Шанс и удача — это важные факторы в этой клетке. Я благодарен богу, что вышел победителем в этот раз.

Я хочу драться за титул чемпиона UFC. Этот парень будет биться в октябре. Победа, поражение или ничья, но я приложу максимум своих усилий», — сказал Гэтжи после поединка.

Гэтжи победил Порье нокаутом во втором раунде в главном поединке турнира UFC 291. Он является бывшим временным чемпионом UFC в легком весе.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в австралийском Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Это первая защита титула в исполнении Махачева.

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