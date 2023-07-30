Роман Копылов прокомментировал свою победу на турнире UFC 291

«Я очень счастлив драться здесь, в лучшей лиге мира. Рад, что все наставления сработали. Моя левая нога не подводит, спасибо ей. Первый раунд я прикормил по корпусу и перевёл на голову. Всё было по плану моих тренировок», — сказал Копылов после боя.