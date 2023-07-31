Тони Фергюсон сделал заявление после поражения в бою с Бобби Грином на UFC 291

«Подготовка к бою с Грином была исключительной. У меня был один из лучших тренировочных лагерей в карьере. Когда поединок только начался, я чувствовал себя уверенно. Но Бобби знал, как действовать, и, я уверен, он знал, что делает, когда ткнул мне в глаз. У Грина большая история таких приёмов. Это сильно ухудшило мой обзор. Однако, несмотря на это, я даже не думал о том, чтобы остановить бой. Хотя врач считал иначе.



На протяжении всей своей карьеры я всегда проходил через трудности и никогда не сдавался. В этот раз ничего не изменилось. К сожалению, в спорте подобные неудачи являются частью твоего пути. Я не буду использовать тык в глаз в качестве оправдания, но точно знаю, что мне есть что ещё сделать в ММА. Завтра проверю зрение, немного восстановлюсь и обратно за дело», — написал Фергюсон.