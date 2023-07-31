Боец UFC Мераб Двалишвили встретился с Майком Тайсоном

Майк Тайсон – один из самых известных боксёров в истории, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов, чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring. В 1982 году Тайсон стал Национальным Олимпийским чемпионом США по боксу среди юниоров в первом тяжёлом весе. Американец одержал 11 побед за титул чемпиона мира в тяжёлом весе. За время карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпел 6 поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. Сейчас Майку 57 лет.