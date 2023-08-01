Волков потерял позицию в обновленном рейтинге UFC

Американский промоушен UFC обновил рейтинги бойцов. Изменения произошли в нескольких весовых категориях. В лёгком весе американцы Джастин Гэтжи и Дастин Порье, у которых недавно был очный поединок, где победу добыл Джастин, поменялись позициями: Гэтжи теперь второй, а Порье третий.