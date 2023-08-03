Царукян рассказал о следующем поединке в UFC

— С моего последнего боя прошло уже полтора месяца. В данный момент ведутся переговоры о следующем поединке с соперниками из топ 5 легкого дивизиона. Пока точно неизвестно, с кем я подерусь. Думаю, что в ближайшее время будет официальный анонс, — сказал Царукян.