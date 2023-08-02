Девушка-боец UFC показала фигуру в купальнике

Девушка-боец UFC UFC выложила фото в купальнике рядом с бассейном
Ирландская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шона Бэннон опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию в купальнике.
На новом снимке спортсменка позирует у бассейна. Подписчики девушки оставили множество восторженных комментариев под фото:
«Ты красивая юная леди»;
«Богиня! Теперь я твой фанат»;
«Вау, выглядишь невероятно!»;
«Проиграла последний бой, зато завоевала наши сердца», — такие отзывы оставили поклонники 29-летней ирландки.
Шона Бэннон подписал контракт с UFC 8 июня 2023 года. В конце июля она дебютировала в промоушене с поражения от Бруны Бразил из Бразилии. Всего в смешанных единоборствах (ММА) она провела девять боев, в которых одержала шесть побед.
29-летняя спортсменка достигла серьезных успехов в кикбоксинге. Она пятикратная чемпионка мира по версии Всемирной ассоциации организаций по кикбоксингу (WAKO).