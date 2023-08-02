Девушка-боец UFC показала фигуру в купальнике

Шона Бэннон подписал контракт с UFC 8 июня 2023 года. В конце июля она дебютировала в промоушене с поражения от Бруны Бразил из Бразилии. Всего в смешанных единоборствах (ММА) она провела девять боев, в которых одержала шесть побед.