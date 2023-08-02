Гэтжи раскрыл, какое предложение получил от Дональда Трампа

«Он чертовски любит драки. Ему это нравится. Трамп позвонил мне просто для того, чтобы сказать, как хорошо я справился, и как он гордится мной. Также он сказал, что если я когда-нибудь буду в Нью-Йорке или Флориде, то могу позвонить ему и, возможно, мы сыграем в гольф», — приводит слова Гэтжи TMZ.