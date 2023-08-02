Звезда UFC рассказала, как дважды упала в обморок на взвешивании

«Никаких трудностей не было, произошел несчастный случай, когда два непредвиденных фактора сошлись воедино. Проблема была в том, что у меня вес ушел слишком быстро, буквально за одну ванну, и я оказалась в весе за пять часов до взвешивания.



Я держала свой организм обезвоженным целых пять часов. Это, во-первых. А, во-вторых, у меня месячные начались в тот день, и я это впервые почувствовала, уже стоя на весах. Плюс ко всему я в очереди на взвешивание слишком долго стояла, и у меня начала кружиться голова. Надо было просто посидеть. Теперь мой тренер всегда ходит рядом со мной со стульчиком», – рассказала Столяренко.