«Держала организм обезвоженным пять часов»: звезда UFC рассказала, как дважды упала в обморок на взвешивании
Боец смешанных единоборств Юлия Столяренко в интервью «Спорт День за Днем» рассказала, как потеряла сознание на церемонии взвешивания перед турниром UFC Vegas 22 в марте 2021 года.
«Никаких трудностей не было, произошел несчастный случай, когда два непредвиденных фактора сошлись воедино. Проблема была в том, что у меня вес ушел слишком быстро, буквально за одну ванну, и я оказалась в весе за пять часов до взвешивания.
Я держала свой организм обезвоженным целых пять часов. Это, во-первых. А, во-вторых, у меня месячные начались в тот день, и я это впервые почувствовала, уже стоя на весах. Плюс ко всему я в очереди на взвешивание слишком долго стояла, и у меня начала кружиться голова. Надо было просто посидеть. Теперь мой тренер всегда ходит рядом со мной со стульчиком», – рассказала Столяренко.
В марте 2021 года прошел турнир UFC Vegas 22. В предварительном карде Столяренко должна была провести бой с Джулией Авилой. На процедуре взвешивания представительница Литва потеряла равновесие, встав на весы, после чего отшатнулась назад и упала. Ей помогли переместиться на стул и предложили вновь взойти на весы. В итоге взвешивание так и не состоялось, а поединок отменили.
Поединок между Столяренко и Авилой состоялся в июне 2021 года на турнире UFC Fight Night. Бой завершился победой представительницы США в третьем раунде.