Гэтжи: есть причина, по которой Макгрегор шесть раз отказывался от боя со мной

«Мне нравится драться, это звучит захватывающе, но UFC – босс. Даже если бы я услышал, что он хочет это сделать, всё это дерьмо не имело бы значения, пока не был бы подписан контракт. Слова это просто слова.



Есть причина, по которой он отказывал мне шесть раз. То, как он проиграет мне, не позволит ему проиграть и остаться Конором Макгрегором. Это большой риск для него. Он всегда пытается отвлечь внимание от людей, дерущихся в клетке. Я знаю, что это всё развлечение, но не хочу покупаться на это и играть в эту игру», – приводит слова Гэтжи TMZ Sports.