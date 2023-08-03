Гаджиев оценил вероятность возвращения Макгрегора в смешанные единоборства

— Думаю, что UFC все еще хочет видеть Конора в клетке. И Конору это интересно. Но тут вопрос матчмейкинга. При том объеме тренировок, который он сейчас может выполнять, это должен быть какой то наполовину фриковый бой. Если UFC ему что то такое подберет, он сможет драться. Но UFC его точно хочет.



Бой Махачев vs Макгрегор вряд ли кого то бы оставил равнодушным, но тут, во первых, слишком явным фаворитом был бы Ислам, а во вторых, я считаю, что бывшие соперники Хабиба ему уже не интересны, потому что они [имеет в виду команду Хабиба] его уже победили однажды. По факту такой бой все посмотрят, но для каждого можно найти что то интереснее.



С Гэтжи — там я не думаю, что Джастин будет явным фаворитом. Если Конор будет нормально готов, то Гэтжи будет фаворитом только с небольшим преимуществом, — сказал Гаджиев «Матч ТВ».