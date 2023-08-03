Гаджиев оценил вероятность возвращения Макгрегора в смешанные единоборства

Камил Гаджиев оценил вероятность возвращения Конора Макгрегора в смешанные единоборства
Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью «Матч ТВ» рассказал, почему для Ислама Махачева может быть неинтересным потенциальный бой против Конора Макгрегора.
В конце июля Макгрегор написал в социальных сетях, что готов вернуться в UFC и провести поединок против Джастина Гэтжи, бывшего временного чемпиона в легком весе. Победа над Гэтжи теоретически может сделать Конора претендентом на пояс в легком весе, который сейчас принадлежит Исламу Махачеву.
— Думаю, что UFC все еще хочет видеть Конора в клетке. И Конору это интересно. Но тут вопрос матчмейкинга. При том объеме тренировок, который он сейчас может выполнять, это должен быть какой то наполовину фриковый бой. Если UFC ему что то такое подберет, он сможет драться. Но UFC его точно хочет.
Бой Махачев vs Макгрегор вряд ли кого то бы оставил равнодушным, но тут, во первых, слишком явным фаворитом был бы Ислам, а во вторых, я считаю, что бывшие соперники Хабиба ему уже не интересны, потому что они [имеет в виду команду Хабиба] его уже победили однажды. По факту такой бой все посмотрят, но для каждого можно найти что то интереснее.
С Гэтжи — там я не думаю, что Джастин будет явным фаворитом. Если Конор будет нормально готов, то Гэтжи будет фаворитом только с небольшим преимуществом, — сказал Гаджиев «Матч ТВ».
Последний поединок в ММА Конор Макгрегор провел в июле 2021 года, проиграв Дастину Порье техническим нокаутом из за перелома ноги.