Джейк Пол отреагировал на заявление Диаза про возможное возвращение в UFC

«Я думаю, его можно назвать домашним мальчиком. Он любит целовать пальчик Даны Уайта, быть хорошим и соблюдать все правила. Многие не понимают, что в боксе, когда ты сам себе промоутер, всё совсем по-другому. Так что ему это может не понравиться. Возможно, ему нравится просто быть бойцом и не сильно заботиться о деловой стороне дела», — приводит слова Пола MMA Fighting.