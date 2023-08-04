Менеджер Махачева предрек Макгрегору фиаско

«Я вообще не верю в возвращение Макгрегора. По определенным причинам я не вижу, что он сможет физически подготовиться к бою. Если даже он сможет вернуться, то в спортивном плане для него это закончится фиаско. Я не считаю, что он сейчас способен у кого то выиграть, даже не у топовых, а у каких то крепких бойцов. Он отошел далеко от спорта. Только в плане медиа и финансов для него это может быть удачно», — сказал Магомедов.