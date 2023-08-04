Менеджер Махачева предрек Макгрегору фиаско

Менеджер Махачева Магомедов не верит в удачное возвращение Макгрегора
Ризван Магомедов, менеджер Ислама Махачева, считает, что в последнее время ирландский боец Конор Макгрегор отошел далеко от спорта. Его слова передает «Матч ТВ».
«Я вообще не верю в возвращение Макгрегора. По определенным причинам я не вижу, что он сможет физически подготовиться к бою. Если даже он сможет вернуться, то в спортивном плане для него это закончится фиаско. Я не считаю, что он сейчас способен у кого то выиграть, даже не у топовых, а у каких то крепких бойцов. Он отошел далеко от спорта. Только в плане медиа и финансов для него это может быть удачно», — сказал Магомедов.
Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.
В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.
Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе.
Ранее менеджер Александра Емельяненко рассказал, что боец продолжает выступать из-за денег.