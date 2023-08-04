UFC анонсировала следующий бой Рафаэля Физиева

Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, в следующем поединке встретится с поляком Матеушем Гамротом. Об этом информирует пресс-служба UFC. Противостояние запланировано на 23 сентября. Бой пройдёт на турнире UFC в Лас-Вегасе.

© Чемпионат.com

Напомним, Физиев в последнем поединке встречался с американцем Джастином Гэтжи и проиграл ему решением большинства судей. В общей сложности на счету Рафаэля 12 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах.