Нейт Диаз: к чёрту Хабиба, он просто сбежал, как слабак

Да, борьба – это круто, когда ты умеешь бороться. Но это не стиль настоящего бойца. Он, Кормье и ещё некоторые ребята не являются настоящими бойцами. Мне не интересны такие поединки. Это не то, что я люблю. Мне нравятся настоящие бойцы, которые действительно сражаются», – рассказал Диаз в подкасте Full Send.