Российский боец ММА может получить 20 лет тюрьмы за госизмену

Российский боец смешанного стиля (ММА) Денис Дживовский обвиняется в участии в вооруженном конфликте в целях, противоречащим интересам Российской Федерации. Об этом сообщает Baza.

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По информации источника, на бойца заведено уголовное дело по статье 208 УК РФ. В случае вынесения обвинительного приговора Дживовскому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация в интернете фотографии бойцов «Русского добровольческого корпуса» (организация признана экстремистской и запрещена в России), на которой изображен Дживовский.

Как сообщает Baza, спортсмен отправился на Украину в 2020 году.

В профессиональной карьере ММА на счету Дживовского семь побед в 11 боях.