Боец Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко рассказал в своих соцсетях о лечении от алкоголизма, которое он проходит с конца мая в Ингушетии.

«Все, что хочет человек, того он и добивается. Хочу выразить огромную благодарность центру «Иман». Мне помогли заглянуть в себя, оглянуться назад, увидеть свои ошибки, осознать их», — написал Емельяненко.

В конце мая Александр Емельяненко в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко теперь 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.