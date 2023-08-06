Шейна Бэйзлер одолела Ронду Роузи удушающим приёмом на реслинг-шоу «Summerslam»

Экс-бойцы UFC Шейна Бэйзлер и Ронда Роузи провели бой на ежегодном реслинг-шоу «Summerslam» от компании WWE. Бэйзлер одолела Роузи удушающим приёмом. По слухам ожидается, что этот поединок станет последним в рестлинг-карьере Ронды на некоторое время.

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Ронда и Шейна является давними подругами со времён карьеры в MMA. Роузи даже была тренером Бэйзлер на шоу The Ultimate Fighter.

В 2017 году обе спортсменки покинули UFC, чтобы построить карьеру реслеров. Роузи оказалась намного успешнее своей подруги, поскольку была обладательницей главного женского титула компании.