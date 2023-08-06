Порье намекнул на переход в полусредний вес

«Он же не может даже высоко поднимать ногу? Никаких хай-киков. Так что я готов принять этот бой. Но гоняться за ним я не буду, его даже нет в промоушене. Но получилось бы интересно», — сказал Порье на канале MMAFightingonSBN в YouTube.