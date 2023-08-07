Менеджер Нурмагомедова заявил, что экс-чемпион UFC больше не тренирует

Менеджер бывшего российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов подтвердил факт переговоров с американским бизнесменом Илоном Маском по поводу тренировочного процесса и объяснил, почему российский боец не принял это предложение. Его слова приводит "Матч ТВ".

"Да, они [представители Илона Маска] на меня выходили. Хабиб завершил тренерскую деятельность. Миллиардеры тут не исключение", - заявил он.

4 августа ТАСС со ссылкой на осведомленный источник сообщил об отказе Нурмагомедова готовить основателя Tesla Илона Маска к бою против главы компании Meta Марка Цукерберга. Маск и Цукерберг договорились провести поединок по правилам ММА в июне 2023 года. Глава UFC Дана Уайт заявил, что займется организацией боя, уточнив, что прибыль от продажи трансляции может превысить $1 млрд. Нурмагомедов провел свой последний поединок в UFC в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи и сразу же после победы объявил о завершении карьеры.