Как ранее сообщал ТАСС, Нурмагомедов отказался от предложения Маска подготовить его к бою против против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга .

"Хабиб отказался по принципиальным соображениям, - сказал собеседник агентства. - Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Маска тоже никакой роли не играет. Хотя Хабибу регулярно поступают предложения как насчет того, чтобы быть тренером, так и по поводу возвращения в спорт".

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Тот вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент X ("икс", ранее Twitter), которым владеет Маск. Бизнесмены условились провести бой на арене в Лас-Вегасе.29 июня Маск заявил, что поединок может пройти в Колизее. Портал TMZ сообщил, что предложение бизнесменам сразиться именно на этой площадке было якобы выдвинуто итальянским министерством культуры, однако представитель античного памятника-музея заявил ТАСС, что провести там поединок невозможно.