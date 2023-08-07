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Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Маска по принципиальным соображениям

Бывший обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов отказал американскому бизнесмену Илону Маску стать его тренером по принципиальным соображениям. Об этом ТАСС рассказали в команде Нурмагомедова.

Как ранее сообщал ТАСС, Нурмагомедов отказался от предложения Маска подготовить его к бою против против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга.

"Хабиб отказался по принципиальным соображениям, - сказал собеседник агентства. - Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Маска тоже никакой роли не играет. Хотя Хабибу регулярно поступают предложения как насчет того, чтобы быть тренером, так и по поводу возвращения в спорт".

"Но это невозможно", - добавил собеседник агентства.

Цукерберг назначил Маску дату боя

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Тот вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент X ("икс", ранее Twitter), которым владеет Маск. Бизнесмены условились провести бой на арене в Лас-Вегасе.29 июня Маск заявил, что поединок может пройти в Колизее. Портал TMZ сообщил, что предложение бизнесменам сразиться именно на этой площадке было якобы выдвинуто итальянским министерством культуры, однако представитель античного памятника-музея заявил ТАСС, что провести там поединок невозможно.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

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