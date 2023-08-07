$94.81+1.03103.84+1.31

Спортсмен Тактаров: у Маска есть шанс на победу в поединке с Цукербергом

У 52-летнего американского бизнесмена Илона Маска, несмотря на разницу в возрасте, есть шанс одержать победу в поединке с 39-летним главой Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом. Такое мнение в эфире НСН озвучил бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров. По его словам, Маску перед боем необходимо испытать внутреннее напряжение.

Тактаров оценил шансы Маска на победу в поединке с Цукербергом
© Газета.Ru

«Я неожиданно для себя открыл, что для формы внутреннее беспокойство, волнение полезнее отсутствия какой-то лишней еды, насыщенных тренировок. Ничто так не приводит в форму, как осознание, что надо быть в форме. И организм убирает все лишнее. Сам буду практиковать такое каждые полгода», — рассказал Тактаров.

При этом он не стал давать прогнозов на поединок, выразив уверенность в его «дружелюбности».

До этого Цукерберг заявил, что готов провести бой с Маском и предложил назначить 26 августа днем проведения поединка. Об этом он написал в социальной сети Threads.

Ранее Маск допустил, что может потерпеть поражение в бою с Цукербергом из-за своего слишком большого веса. По его словам, если бой окажется коротким, то он, вероятно, одержит победу. Если же, наоборот, поединок затянется, то Цукерберг может выиграть за счет своей выносливости.

Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости