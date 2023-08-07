Тактаров оценил шансы Маска на победу в поединке с Цукербергом

Спортсмен Тактаров: у Маска есть шанс на победу в поединке с Цукербергом
У 52-летнего американского бизнесмена Илона Маска, несмотря на разницу в возрасте, есть шанс одержать победу в поединке с 39-летним главой Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом. Такое мнение в эфире НСН озвучил бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров. По его словам, Маску перед боем необходимо испытать внутреннее напряжение.
«Я неожиданно для себя открыл, что для формы внутреннее беспокойство, волнение полезнее отсутствия какой-то лишней еды, насыщенных тренировок. Ничто так не приводит в форму, как осознание, что надо быть в форме. И организм убирает все лишнее. Сам буду практиковать такое каждые полгода», — рассказал Тактаров.
При этом он не стал давать прогнозов на поединок, выразив уверенность в его «дружелюбности».
До этого Цукерберг заявил, что готов провести бой с Маском и предложил назначить 26 августа днем проведения поединка. Об этом он написал в социальной сети Threads.
Ранее Маск допустил, что может потерпеть поражение в бою с Цукербергом из-за своего слишком большого веса. По его словам, если бой окажется коротким, то он, вероятно, одержит победу. Если же, наоборот, поединок затянется, то Цукерберг может выиграть за счет своей выносливости.