Губерниев хочет прокомментировать бой Маска с Цукербергом

«Естественно, для русскоязычной аудитории самым лучшим комментатором боя Маск — Цукерберг был бы я. По-английски пока не так хорошо комментирую, так что англоязычной аудитории придётся терпеть какого-нибудь английского или американского хмыря. Но для нашей аудитории с радостью прокомментирую, без всякого сомнения, ярко и зажигательно», — цитирует Губерниева Sport24.