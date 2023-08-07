Губерниев хочет прокомментировать бой Маска с Цукербергом

Губерниев: для русскоязычной аудитории лучшим комментатором боя Маск — Цукерберг был бы я
Телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что готов поработать на поединке между американскими миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом.
«Естественно, для русскоязычной аудитории самым лучшим комментатором боя Маск — Цукерберг был бы я. По-английски пока не так хорошо комментирую, так что англоязычной аудитории придётся терпеть какого-нибудь английского или американского хмыря. Но для нашей аудитории с радостью прокомментирую, без всякого сомнения, ярко и зажигательно», — цитирует Губерниева Sport24.
Конфликт бизнесменов начался с того, что компания Цукерберга создала соцсеть, которая сильно напоминает «Твиттер», принадлежащий Маску. После вызова на бой Илон Маск провёл тренировку во знаменитым канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, а Марк Цукерберг потренировался с Исраэлем Адесаньей и Александром Волкановски.