Боец поп-ММА из Чечни заставил москвича перевести деньги бывшей жене
Боец поп-ММА из Чечни угрозами заставил жителя Москвы перевести деньги бывшей жене. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 5 августа в полицию обратился 27-летний автомобильный мастер Роман. Он рассказал, что в его съемную квартиру в Кузьминках пришли двое мужчин. Они показали удостоверение ФСБ и, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставили Романа перевести 13 тысяч рублей его бывшей жене, с которой у него конфликт.
В конце встречи они также потребовали от Романа перевести ей еще 62 тысячи в течение часа.
На следующий день полицейские задержали двух 25-летних мужчин — Джабраила Висаригова и Ибрагима Дакаева. Оба оказались охранниками. Дакаев оказался бойцом поп-ММА. В его активе один выигранный бой в легком весе в промоушене Hype Fighting.
6 августа на Висаригова и Дакаева возбудили уголовное дело по статье о самоуправстве с угрозой применения насилия. Им грозят принудительные работы, арест на срок до шести месяцев или до пяти лет лишения свободы.