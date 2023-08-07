Боец поп-ММА из Чечни заставил москвича перевести деньги бывшей жене

Боец поп-ММА из Чечни угрозами заставил жителя Москвы перевести деньги бывшей жене. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© hardcard.ru/profi.ru

Отмечается, что 5 августа в полицию обратился 27-летний автомобильный мастер Роман. Он рассказал, что в его съемную квартиру в Кузьминках пришли двое мужчин. Они показали удостоверение ФСБ и, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставили Романа перевести 13 тысяч рублей его бывшей жене, с которой у него конфликт.

В конце встречи они также потребовали от Романа перевести ей еще 62 тысячи в течение часа.

На следующий день полицейские задержали двух 25-летних мужчин — Джабраила Висаригова и Ибрагима Дакаева. Оба оказались охранниками. Дакаев оказался бойцом поп-ММА. В его активе один выигранный бой в легком весе в промоушене Hype Fighting.