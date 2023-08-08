Губерниев прокомментировал критику бойца MMA в свой адрес

Ранее четвертьфиналист Гран при тяжеловесов лиги ACA рассказал о впечатлениях от перекрестного интервью с Губерниевым и своим соперником Мухуматом Вахаевым, заявив, что ведущий «много разговаривает и иногда не по делу». Интервью при участии Губерниева состоялось 27 мая в пресс центре «Матч ТВ» перед запланированным поединком Пономарева и Вахаева.