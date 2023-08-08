Губерниев прокомментировал критику бойца MMA в свой адрес

«Пономарев давно является моим преданным фанатом» — Губерниев о критике бойца в свой адрес
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что боец MMA Григорий Пономарев давно является его преданным фанатом.
Ранее четвертьфиналист Гран при тяжеловесов лиги ACA рассказал о впечатлениях от перекрестного интервью с Губерниевым и своим соперником Мухуматом Вахаевым, заявив, что ведущий «много разговаривает и иногда не по делу». Интервью при участии Губерниева состоялось 27 мая в пресс центре «Матч ТВ» перед запланированным поединком Пономарева и Вахаева.
— Не сомневаюсь, что боец Пономарев давно является моим преданным фанатом. Я желаю ему всяческих удач и по прежнему продолжать следить за моим творчеством, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
Поединок Пономарева и Вахаева пройдет 11 августа в Москве на турнире АСА 161.
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