Российский боец UFC назвал сумму для отказа от чемпионского пояса

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ринат Фахретдинов назвал сумму для отказа от чемпионского титула. Его слова приводит «Чемпионат».

© Lenta.ru

Спортсмен заявил, что его устраивает сумма в пять миллионов долларов.

«Конечно, я выберу деньги. Мало кто из бойцов, особенно из России, получает такие деньги. Сколько семей в достатке будет жить? А этот пояс что, будет пылиться?», — объяснил он, добавив, что сможет обеспечить себя, семью и друзей.

Фахретдинов отметил, что не вышел бы на поединок с флагом Татарстана. Он объяснил свое решение тем, что родился в Мордовии, а также нежеланием попадать под санкции промоушена.