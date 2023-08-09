Гэтжи рассказал, почему больше не будет драться на турнирах в Абу-Даби

«Я не против, чтобы полететь туда [в Абу-Даби], но я больше никогда не хочу там драться. В прошлый раз Чарльз дрался с Махачевым в Абу-Даби, и в реванше он будет драться с ним в Абу-Даби. Это ужасно. Просто ужасно. Он будет драться в стране с другой культурой, другой едой, да там даже вода другая! А разница в часовом поясе составляет 13 часов. Это очень много. [Когда я дрался с Нурмагомедовым на UFC 254], я не видел солнца 10 дней! Мы не могли выйти из отеля, он был накрыт каким-то чехлом, так что солнце не проникало внутрь», – приводит слова Гэтжи ESPN.