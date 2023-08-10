Стало известно, сколько блогер Хасбик заработал в UFC

«Хасбик – отличный парень. Он добился невероятных результатов. Мы заключили сделку, и он появился в видеоигре. Мы продаем футболки с его изображением – это приносит ему кучу денег. Парень точно заработал больше миллиона долларов – и это только в UFC. Он в ударе», – сказал Уайт.