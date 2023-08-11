Чемпион Bellator Немков перейдет в новую весовую категорию

Чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков сообщил, что принял решение перейти в тяжелый дивизион.
Российский боец планирует освободить титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.
— Я разговаривал с Федором Емельяненко, когда готовился к последним боям. Мы решили, что я перехожу в супертяжелый вес.
Я становлюсь старше, и с каждым боем мне все сложнее согнать вес. К примеру, раньше я чувствовал себя комфортно, когда тренировался со 103 кг. Сейчас же мне боле комфортно, когда 106–108 кг.
Это новый вызов для меня. Я сделал все, что мог, в полутяжелом весе. Теперь это новый вызов — подняться в весе и получить еще один титул, — приводит слова Немкова MMA Junkie.
Немков стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе в 2020 году. 31 летний россиянин возглавляет рейтинг Bellator вне зависимости от весовой категории.
Действующим чемпионом лиги в тяжелом весе является 40 летний американец Райан Бейдер.