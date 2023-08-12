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Американский бизнесмен рассказал о знакомстве с Нурмагомедовым

О «крутых огненных посиделках» с российской звездой UFC Хабибом Нурмагомедовым рассказал американский бизнесмен и конферансье Патрик Бет-Дэвид. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на соцсети Бет-Давида .

Американский бизнесмен рассказал о знакомстве с Нурмагомедовым
© РИА Новости

По словам конферансье, прошлым вечером состоялись «огненные посиделки с Хабибом». Он побеседовал с Хабибом и его командой за кулисами шоу, и это была «самая крутая часть» мероприятия.

«Вот причина, по которой Хабиба так любят и уважают», - написал Бет-Дэвид в соцсетях.

Несколько дней назад Хабиб провел встречу с болельщиками в США, её модератором выступил Бет-Дэвид.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в США его поразили туалетные двери с табличками: «Для всех полов».

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