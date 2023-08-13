Конор Макгрегор после двух лет затишья анонсировал три боя

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах ирландский боец ММА Конор Макгрегор анонсировал сразу три боя в американском промоушене.
«Мой следующий бой будет в декабре 2023 года против Майкла Чендлера, а после мы встретимся с Джастином Гэтжи за пояс BMF. А уже затем этого мы займемся трилогией с Нейтом Диазом», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.
10 июля 2021 года в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С того времени ирландец продолжает восстанавливаться после травмы.
Всего на счету 35-летнего ирландца 28 боёв в ММА: он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.