Конор Макгрегор после двух лет затишья анонсировал три боя

«Мой следующий бой будет в декабре 2023 года против Майкла Чендлера, а после мы встретимся с Джастином Гэтжи за пояс BMF. А уже затем этого мы займемся трилогией с Нейтом Диазом», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.