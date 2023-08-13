Макгрегор оценил победу Энтони Джошуа над Хелениусом

«Это был очень тяжёлый удар, боже мой, он мощный нокаутёр. Он очень, очень крутой парень. Не могу дождаться, когда он подерётся с Уайлдером. Не могу дождаться его поединка с Фьюри. Нам нужны эти бои. Я рад, что всё сдвинулось с мёртвой точки», – сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу iFL TV.