Американский боец UFC назвал казахстанца одним из лучших в мире

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бенеил Дариуш рассказал о перспективах казахстанца Николая Веретенникова. Его слова передает Legalbet.kz.
«Николай один из лучших бойцов в мире и в этот вечер выдал доминирующее выступление. Верю, что он будет фаворитом и сокрушит любого, кто выйдет против него в финале Гран-при UFL.
Стал ли Веретенников ближе к UFC после этой победы? Надеюсь, что так. Проблема не в навыках Николая, а в том, что хочет сделать UFC. Он-то сам более чем готов к выступлениям в этом промоушне», — заявил американец.
13 августа Николай Веретенников вышел в финал Гран-при UFL. В поединке 1/2 финала он досрочно победил техническим нокаутом во втором раунде Луиса Инигеса из США.
В главном поединке Гран-при UFL казахстанский боец сразится с британцем Эшли Рисом.