Американский боец UFC назвал казахстанца одним из лучших в мире

«Николай один из лучших бойцов в мире и в этот вечер выдал доминирующее выступление. Верю, что он будет фаворитом и сокрушит любого, кто выйдет против него в финале Гран-при UFL.



Стал ли Веретенников ближе к UFC после этой победы? Надеюсь, что так. Проблема не в навыках Николая, а в том, что хочет сделать UFC. Он-то сам более чем готов к выступлениям в этом промоушне», — заявил американец.