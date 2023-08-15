«Цукерберг – курица. Он не может есть куриное филе, ведь тогда это будет каннибализмом. Тук, тук, вызов принят. Марк, открой мне дверь. Скоро от него пойдут сообщения, что он, конечно, хотел бы драться в любое время, но бла-бла-бла», — написал в соцсетях Маск.