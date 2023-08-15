Тактаров рассказал, какой вопрос ему надоел

— Вот вам искренне скажу, что мне надоел (в оригинале звучало другое слово — прим. «Матч ТВ») этот вопрос [про первого чемпиона UFC из России]. Лютиков это придумал… Я к Саше очень хорошо отношусь, но у него по молодости были свои проколы. Он тогда Абдулманапа (Нурмагомедова) ввел в заблуждение, и Абдулманап мне позвонил, а его тогда не знал. Нужно было поговорить, конечно. А потом на следующий день вышло интервью, и все… Неудобно. Нам было неудобно. Вся эта тема… Отвратительно. Кроме рвотного рефлекса, это ничего не вызывает. Есть две темы для инфузорий туфелек, у которых нет извилин. Одну затронул мальчик в Омске, и вот они не могут остановиться. И вот эта тема. Они подпитываются из за зарубежа, я уже давно знаю. У меня есть в телефоне, — передает слова Тактарова корреспондент «Матч ТВ»